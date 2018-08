Deze Schijndelse wijnboer en zijn druiven genieten van de hitte: 'Normaal komen ze pas in oktober op smaak'

Opvang 'vluchtjon­ge­ren' weg uit onder meer Boxtel en Schijndel

2 augustus BOXTEL/SCHIJNDEL - De speciale opvanghuizen voor 'vluchtjongeren' in onder meer Boxtel en Schijndel worden opgedoekt door Oosterpoort, organisatie voor jeugdhulp. Ook de locatie in Oss gaat sluiten. Die in Vught, Veghel en Uden zijn al dicht.