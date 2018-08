'Docs' vertoont films nu ook in Den Bosch en Eindhoven

Docs in the City spreidde vorig jaar al de vleugels uit naar Veghel. Het bijzondere van Docs in the City is dat de filmmakers zelf aanwezig zijn om na de film hun documentaire toe te lichten en in gesprek te gaan met het publiek. De komende maanden staan drie films gepland, verdeeld over acht avonden in Schijndel, Veghel, Den Bosch en Eindhoven.