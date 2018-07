Dodelijk ongeluk Schijndel: vrouw (32) was onder invloed van amfetamine

Het ongeluk gebeurde op de Deken Baekersstraat in Schijndel. De fietser overleed ter plaatse. In maart werd de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak op het laatste moment uitgesteld, om het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de invloed van het medicijngebruik moest nagaan.

Gekocht via internet

Daarnaast vindt de rechtbank dat als klopt dat de door de vrouw via internet gekochte pillen vervuild zijn geweest met amfetamine, dit voor rekening en risico van haar moet komen. Zij gebruikte immers deze pillen zonder doktersvoorschrift in een door haarzelf gekozen dosering, zonder te weten wat er in zat. De rechtbank neemt de conclusie van het NFI over dat de rijvaardigheid door de hoge dosis amfetamine waarschijnlijk nadelig was beïnvloed.