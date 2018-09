Doorgaande wegen in Meierijstad dicht voor nieuw asfalt

Veghel

Ook in Veghel wordt op 11 en 12 september gewerkt aan de weg. De Vorstenbosscheweg tussen de Langedonk en het Spoorven is die dagen tijdelijk gesloten vanwege de nieuwe asfaltverharding. In Veghel is het ook op 13 en 14 september raak op de Populierlaan tussen de Bundersweg en de Hezelaarstraat en op de Frans Halsstraat tussen de Hezelaarstraat en de Rembrandtlaan. Zes dagen later, op donderdag 20 september, volgen werkzaamheden op de Erpseweg in Veghel, ter hoogte van de Heuvel. Dit kruisingsvlak wordt in de avond en nacht geasfalteerd tussen 20.00 en 06.00 uur. Overdag is de weg gewoon open voor verkeer.