'Een prachtig portret, gemaakt door een verliefde man'

In het oude woonhuis annex atelier van de Schijndelse kunstenaar Jan Heesters (1893-1982) is het Museum Jan Heestershuis gevestigd. Het huisvest onder meer een collectie schilderijen. Een onbetwist hoogtepunt is het portret van Mies van Oppenraaij, dat door Marike de Kroon (53) ook wel de 'Mona Lisa' van het museum wordt genoemd. Heesters schilderde het in 1944 toen Van Oppenraaij bij hem ondergedoken zat.

Waarom is dit uw pronkstuk?

Het is een heel mooi werk dat goed is getroffen. Dat weten we omdat er foto's van haar zijn. Verder is er een bijzonder verhaal over Mies van Oppenraaij te vertellen, dat is opgetekend door ons bestuurslid Jan Geerts. Ze leefde van 1910 tot 1999, woonde onder meer in Amsterdam en was schilder, schrijver en glazenier. In de oorlog werd haar Joodse vriend gedeporteerd naar Westerbork en toen Sobibor. Mies ging in het verzet en werd verraden, maar ze ontsnapte. Ze ging naar Schijndel naar haar oom die daar huisarts was. Hij was niet thuis en toen klopte ze aan bij Jan Heesters die een connectie had met haar moeder. Heesters nam haar in huis en in de paar maanden dat ze bij hem verbleef, schilderde en tekende ze veel. Ook poseerde ze voor hem. Hij werd verliefd op haar, maar van een relatie kon geen sprake zijn. Daarvoor verschilden ze te veel in leeftijd.

Hoelang hebben jullie dit al in jullie bezit?

Sinds 1944. Jan Heesters heeft het altijd gehouden. Het is hier alleen weg geweest voor diverse exposities, waaronder bij Arti et Amicitiae in Amsterdam. Dat heeft Mies ook voorgesteld. Ze schreef: ,,Laten we in Amicitiae gaan exposeren, dan maken we elkaar beroemd."

Krijgt het pronkstuk nog een bijzondere behandeling?

Het is een keer gerestaureerd en elke keer als we het tentoonstellen - want soms zit het ook even in het depot - dan kijken we of alle spietjes nog goed zitten en of het doek nog goed op spanning ligt.

Zou u het zelf in huis willen hebben?

Ja, graag. Ik heb een modern interieur maar dit past er prima bij. Het is een prachtig portret, gemaakt door een verliefde man.