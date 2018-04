Een regenton om mijn haar úit en mijn drol dóór te kunnen spoelen

Vincentius in Schijndel vraagt met foto's aandacht voor arme kinderen, 'Elk kind moet kansen krijgen'

13 april SCHIJNDEL - Kinderen in armoede is het thema van een foto-expositie van Vincentiusvereniging Schijndel. ,,Kinderen moeten de toekomst hebben, maar we ervaren dat het voor kinderen in armoede vaak lastig is."