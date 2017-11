Een robotkrabje valt niet zomaar van tafel in Schijndel

Een helling, stoepje of trap: 'gewoon meedoen'

22 november MEIERIJSTAD - Het is voor iedereen lastig om zich te verplaatsen in situaties van mensen met een beperking. Tijdens een symposium legt de Stichting Toegankelijk Meierijstad diverse initiatieven voor om mensen bewust te maken dat ook degenen met een beperking graag meedoen in de samenleving. ,,Kijk eens naar het aantal fietsen bij de bushalte", wijst contactpersoon Anton Buiting. ,,Hoe kom ik met mijn rolstoel in de bus?"