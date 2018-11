Elde College start in Schijndel met sportklassen

Sportklassen zijn bedoeld voor leerlingen die graag sporten of gemotiveerd zijn om nieuwe sporten uit te proberen. Zij krijgen twee uur extra bewegingsonderwijs in de week. Tijdens deze lessen maken zij kennis met trendsporten als kinbal, speedminton, freerunnen en padel. Daarnaast staan er elk schooljaar sportieve activiteiten op de rol, zoals klimmen, trampolinespringen en waterskieën.

Extra ouderbijdrage

De sportklas kost 185 euro extra aan extra ouderbijdrage. Hiervan worden de clinics en extra activiteiten bekostigd. Naast het sportieve gedeelte krijgen leerlingen in de sportklassen ook lessen in onderwerpen als kennis van spelregels, fitheid, gezondheid, voeding en hygiëne. Ook gaat het om sociale vaardigheden, zoals samenwerken, leiding geven en organiseren. Volgens het Elde is de sportklas niet alleen een goede voorbereiding op verschillende vervolgopleidingen, zoals het Cios en ALO, maar ook voor paramedische en uniforme beroepen zoals politie, brandweer en marechaussee. Leerlingen kunnen zich opgeven bij de aanmelding voor de brugklas, dat is op 12 en 13 maart 2019. De school beslist na een sportmiddag en gesprek over motivatie voor deelname, of leerlingen mogen deelnemen.