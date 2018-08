Filmclub Schijndel verkast van City Theater naar 't Spectrum

The Piano was de eerste en Breathe is de laatste; films van Filmclub Schijndel in het City Theater. Het drama The Piano, dat drie Oscars won, werd gedraaid op 11 januari 1994. En de biografische film Breathe staat komende dinsdag 4 september op het programma. Het is na bijna 25 jaar de laatste filmhuisfilm die Filmclub Schijndel hier aan het publiek laat zien. Vanaf dinsdag 2 oktober is het nieuwe cultuurpodium in 't Spectrum the place to be voor filmhuisfans. ,,Het zal voor iedereen even wennen worden, denk ik", verwacht Jac van Houten, sinds 2000 voorzitter van Filmclub Schijndel. En betrokken lid vanaf het begin in '94. Van Houten hield in een boekje bij hoeveel films de Filmclub in het Schijndelse City Theater vertoonde: ,,280 om precies te zijn. En ik heb er in al die jaren slecht één gemist. Toen moest ik voor mijn werk in Frankrijk zijn."