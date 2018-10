Filmfans Schijndel zijn onder indruk van nieuw podium

,,Welkom allemaal, hier staat een gelukkig mens." Met deze woorden richt voorzitter Jac van Houten van de Filmclub Schijndel zich deze dinsdagavond tot de circa 200 gasten die de eerste voorstelling ooit bezoeken in het nieuwe cultuurpodium in 't Spectrum in Schijndel. Het is een historische avond, want na zeker twintig jaar wachten hebben de Schijndelaren hun nieuwe podium. De 242 rode fauteuils zijn niet alle bezet, maar dat mag de pret hier niet drukken. De filmfans kijken bewonderend om zich heen in de zaal, die begin dit jaar nog een bibliotheek was. De Filmclub brengt de Franse film Au revoir là-haut , een 'sprookje' vol filmmagie.