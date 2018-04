Frank Carter & The Rattlesnakes ratelen gelukzalig rond

Dat met alle goede bands die iedereen op het festival had kunnen gaan zien, de volle zaal op dat moment gekozen heeft om juist bij hém te gaan kijken, daar laat hij blijken oprecht dankbaar voor te zijn. Voor helemaal niemand die hem aanhoort voelt dat echter als een opoffering, want de punkrock van de Brit wordt met wild enthousiasme meegezongen door het publiek in de Jack Daniel's tent. Er lijkt een bijzonder soort synergie aan de gang te zijn: hoe bescheidener Carter zich opstelt, hoe uitzinniger het publiek wordt, en hoe meer vereerd de zanger zich op zijn beurt weer opstelt.

Voor de bluesy ronkende afsluiter 'I Hate You' spreekt hij zijn publiek toe met de boodschap dat het nummer gaat over die ene persoon in je leven die het bloed onder je nagels vandaan haalt, maar dat men niet vergeten moet dat je zelf waarschijnlijk voor een ander die persoon bent. Als hij zijn microfoon de zaal in hengelt, neemt een dame in het publiek zijn vocalen vol overgave over. Ondanks de snijdende teksten die er dan te horen zijn, is haat wel de allerlaatste emotie die er in de zaal waar te nemen is.