Geen klachten meer over hanggroep in Schijndel

Dit meldt een woordvoerster van de gemeente Meierijstad na vragen van het Brabants Dagblad . In oktober vorig jaar vroeg een groep bewoners van appartementencomplex Appart nog om een gebiedsverbod voor deze groep jongeren. Daar zag toenmalig burgemeester Marcel Fränzel onvoldoende aanleiding toe. ,,Op dit moment is de groep die er toen was niet meer actief in deze samenstelling", zegt de woordvoerster van Meierijstad. ,,Er zijn nog vier jongeren die geen overlast geven en met wie ook goed te overleggen is."

De afgelopen week werd een deel van de verharding verwijderd op het pleintje bij het appartementencomplex naast Bizzi. Dit gedeelte diende tijdens de aanleg van de Rietbeemdweg tijdelijk als parkeerplaats, terwijl dit volgens de gemeente niet de bestemming was. Op het gedeelte dat verwijderd is, komen planten en bossages. In oktober meldde Fränzel nog dat naar een alternatieve locatie werd uitgekeken voor de Schijndelse hangjeugd. Hiervoor was onder meer een locatie nabij zwembad De Molen Hey in beeld, maar inmiddels is bekend dat hier geen nieuwe hangplek komt voor jongeren. Wel werd de afgelopen maanden intensief gecontroleerd door de politie op de locatie bij Bizzi.