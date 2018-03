Gewapende overval op cafetaria in Schijndel

Iggy Pop sluit Paaspop af: 'Hij is de laatste van de one-and-onlys'

29 maart SCHIJNDEL - Punklegende Iggy Pop is 70 jaar. Mooie tijd om met pensioen te gaan, zou je zeggen. Of om überhaupt een shirt aan te trekken. Maar nee, zondagavond dendert hij gewoon over het podium van Paaspop in Schijndel. Journalist Thomas Snoeijs zorgt dat hij vooraan staat.