Hardcore die je haar föhnen kan

Na ruim een kwartier valt het eerste welkomstwoord: "How you fuckers doing?", opgevolgd door een even chagrijnig als afwezig klinkend "I like to fight and do drugs." Prima, maar voor een aanstekelijke rockshow is helaas minder animo. Een tiental mensen in de bescheiden moshpit die voorin ontstaan is hebben het uitstekend naar hun zin, maar de eerste dag van Paaspop had toch een spannender slot verdiend.