Het krioelt van de rivierkreeften in Meierij, 'Het is een ware delicatesse'

Ouderen op de Schijndel­se kermis: Een oliebol, een visje of toch een ijsje?

9 juli SCHIJNDEL - Onder het motto 'Ouderen in het zonnetje' waren bewoners van het Mgr. Bekkershuis, Huize Barbara en Dichterbij gisteren op de kermis in Schijndel. Op uitnodiging van de gemeente, de kermisexploitanten en Schijndel Events genoten de vele ouderen van een ijsje, snoep, een oliebol of visje. Om daarna in de grote tent bij het Spectrum met hun begeleiders en vrijwilligers nog na te genieten van diverse optredens van Schijndelse artiesten.