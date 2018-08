Het pronkstuk van het Motorcrossmuseum Schijndel: ‘Als ik een herenhuis had, dan zou ik hem wel in de gang willen’

Voorlezen voor volwasse­nen tijdens Verhaal­Tijd in bibliothe­ken

4 augustus DEN BOSCH - Luisteren naar een spannend verhaal dat wordt voorgelezen, dat vinden (kleine) kinderen in de regel hartstikke leuk. Maar wat als de groep toehoorders louter uit volwassenen bestaat? Het nieuwbakken concept VerhaalTijd, dat zich elke eerste vrijdag van de maand in een zestal bibliotheken uit de regio afspeelt, vormt het levend bewijs dat voorlezen (door willekeurige buitenstaanders) in principe voor alle leeftijdsgroepen interessant kan zijn.