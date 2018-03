Historie Schijndel gaat 'opeens' terug naar tijd Karel de Grote

Parallelweg langs kanaal om vrachtverkeer uit Veghel te weren

5 maart VEGHEL - Vanaf een nieuwe brug bij Keldonk over de Zuid-Willemsvaart vrachtverkeer vanaf de N279 over een nieuw aan te leggen parallelweg naar bedrijventerreinen in Veghel-West leiden. Dat is volgens de gemeente Meierijstad dé oplossing om vrachtverkeer te weren uit Veghel.