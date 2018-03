Iggy Pop sluit Paaspop af: 'Hij is de laatste van de one-and-onlys'

Golf van auto-inbraken treft Schijndel, zeven airbags gestolen

28 maart SCHIJNDEL - De Chopinstraat, de Händelstraat, de Weegschaal, Betelgeuze, de Van Beethovenstraat, de Mozartstraat en De Boogschutter. In al die zeven straten, her en der in Schijndel, zijn in de nacht van dinsdag op woensdag auto-inbraken gepleegd. En de teller loopt door.