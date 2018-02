Jongen (17) verstijfd van de kou verdwaald in Heeswijk, politie redt zijn verjaardag

Sven Blummel was bijna RKC'er: 'Geen moment spijt van mijn overstap naar FC Den Bosch'

23 februari Sven Blummel, rechtsbuiten van FC Den Bosch, was nog geen jaar geleden op proef in Waalwijk. RKC wilde hem toen toch niet, in stadion De Vliert is Blummel nu een van de revelaties van dit seizoen.