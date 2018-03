Jongeren Schijndel regelen bussen naar Paaspop

De bussen rijden van en naar het Schijndelse muziekfestival Paaspop vanaf de centra van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Dat gebeurt op zaterdag 31 maart en zondag 1 april van 17.00 tot 01.30 uur. Reizigers betalen 2,50 euro per rit.

De leerlingen sloten hierover een overeenkomst met de Schijndelse firma Dortmans. De 'deal' werd gemaakt tijdens de eerste Politieke Jongerendag van Meierijstad. Bijna zestig leerlingen van het Elde College beleefden deze dag in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. ,,Het thema was Samen in Meierijstad", zegt Chrissie Goossens, docent maatschappijleer op het Elde College en projectleider van de Politieke Jongerendag. ,,Dit plan voldoet uitstekend aan dat thema. Paaspopjongeren uit Meierijstad komen in de Paaspopbus met elkaar in contact. Bovendien kunnen ze met deze bus veilig naar huis."

De gemeente Meierijstad en het Elde College stelden samen 1900 euro beschikbaar voor concrete plannen van de leerlingen die deelnamen aan de Politieke Jongerendag. Dit bedrag ging grotendeels naar de Paaspopbus. ,,De leerlingen moesten in een speciale commissievergadering een meerderheid zien te behalen voor hun plan. Ze hebben een coalitie gesloten met een groep leerlingen, die met een fietskar goedkope ijsjes gaan verkopen op ontmoetingsplaatsen", zegt Goossens. Voor het plan van deze groep werd 320 euro uitgetrokken. Goossens: ,,Zij huren een fietskar van Fairtrade Meierijstad. In die fietskar komen koelingselementen. En dan willen ze ijsjes tegen inkoopprijs verkopen. Bijvoorbeeld in verpleeghuizen in Meierijstad."

De leerlingen van de Paaspopbus moesten ook wat toegeven op hun idee. Goossens: ,,Ze wilden de bussen eigenlijk drie dagen laten rijden, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Daarom hebben ze de vrijdag laten zitten. Ook was het niet haalbaar om de bussen gratis te laten rijden. Passagiers betalen nu dus 2,50 euro per rit."