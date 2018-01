Justitie: vrouwen moeten boeten voor luxe leven met drugsgeld

Bij een 35-jarige vrouw uit Nuland hield Vrijhoeven het op een werkstraf van 240 uur, maar tegen een 33-jarige vrouw uit Schijndel eiste ze tien maanden gevangenis, waarvan vier voorwaardelijk. De vrouw leefde met haar partner lange tijd in grote weelde. In Veghel en Liempde woonden ze in dure huurvilla's (van om en nabij 2500 euro per maand) en op de stoep stonden Mercedessen of andere auto's 'uit het hogere segment'.

Wietplantage

De mannen werden eerder door de rechtbank veroordeeld, al moet in beide zaken het hoger beroep nog volgen. Beide vrouwen stellen dat ze niet hebben geweten dat het geld van hun partners illegaal was. Officier van justitie Vrijhoeven zei dat niet te kunnen geloven. In de woning in Nuland werd een hennepplantage aangetroffen op de eerste verdieping, de rekken waarop de hennep gedroogd werden, stonden zelfs in de slaapkamer. ,,Dat moet u echt wel gezien of geroken hebben". Bovendien hekelde ze het feit dat in de slaapkamer naast het wiethok het zoontje van de vrouw moest slapen.

Geldtelmachine

De partner van de Schijndelse had een bedrijf dat failliet was gegaan, maar het geld bleef niettemin stromen. Bij de aanhouding van de man werden ook 1282 xtc-pillen gevonden. In een kledingkast werd 34.000 euro gevonden, grotendeels in coupures van 500 euro. Behalve ondergoed lag er in de kast ook een geldtelmachine. Reden genoeg voor Vrijhoeven om te concluderen dat de vrouw echt wel wist waarom ze het zo breed konden laten hangen.