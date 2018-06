KEG in Schijndel gaat op IJslandse toer

Frá Íslandi heet de tentoonstelling. En die gaat bestaan uit onder meer beelden, keramiek, schilderijen, tekeningen, grafiek en audiovisueel werk. Een van de van oorsprong IJslandse kunstenaars is Sigurdur Gudmundsson. Deze internationaal bekende kunstenaar woont en werkt in China en Nederland. Hij maakt onder meer beeldhouwwerken, schilderijen en foto's. Ook fotograaf Hrafnkell Sigurdsson behoort tot de kunstenaars die exposeren in Schijndel. Zijn foto's waren eerder te zien in onder meer Londen, New York en Parijs.