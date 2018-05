Kind zwaargewond na aanval van hond eigen oma in Schijndel

Schijnde­laar (29) langer in cel voor doodschie­ten Daan Hoefs (26)

30 april DEN BOSCH - De Schijndelaar (29) die afgelopen vrijdag is aangehouden voor een dodelijke schietpartij waarbij woensdag Erpenaar Daan Hoefs (26) om het leven kwam moet twee weken langer in de cel zitten. Dat is maandag bepaald bij de voorgeleiding bij de rechter-commissaris in Den Bosch.