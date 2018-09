Kinderen en volwassenen op grote hoogte bij paalklimmen in Wijbosch

SCHIJNDEL - Dat het jaarlijkse paalklimmen een onverminderd succes is, bleek zaterdag in Wijbosch tijdens de elfde editie van het ludieke evenement. Zo'n 43 kinderen en 48 volwassenen gingen met elkaar in de strijd om in de verschillende categorieën de eerste plaats van het WK paalklimmen te veroveren. ,,Tijdens de eerste edities moesten we nog leuren om deelnemers te krijgen", stelt Annemarie van der Wijst van de organisatie. ,,Maar dat is inmiddels aardig achterhaald."

Wat maakt het paalklimmen nou zo aantrekkelijk? ,,Wat het aantrekkelijk maakt? De spanning om snel boven te komen, om überhaupt boven te komen", aldus Van der Wijst die zelf een verwoed klimmer is. Maar toch... soms was er na een klimpartij de opmerking: 'dat eens, maar nooit meer'. Van der Wijst: ,,Dat is weleens gebeurd. En er zijn deelnemers die bijvoorbeeld na twee meter hoogte niet meer verder durven, die blijven hangen met de armen angstvallig om de paal geklemd."

Kinderen

Van die angst hadden de jeugdige deelnemers, die 's middags de spits afbeten, geen last. Stijn (12) vond zijn klimpartij wel goed gaan. ,,Wel moeilijk, ja." De klim van de 14-jarige Joep ging niet helemaal naar tevredenheid. ,,Het was minder snel dan vorig jaar. Hoe dat komt? Ik weet het niet. Ik ben ouder geworden, langer. Als je klein bent, vind ik, kun je snellere stapjes zetten."

Presentator Hans van den Heuvel moedigde de deelnemertjes op gemoedelijke toon aan. ,,Ja hoor, het gaat prima, je bent er bijna", klonk het als een klimpartij wat traag verliep.

Nadat Dana (9) haar beurt achter de rug had, was ze van mening dat het goed gegaan was. Met een ernstig snoetje: ,,Maar ik was wel een beetje bang." De opmerking dat het knap van haar was om, ondanks de angst, toch door te gaan bracht een opgeluchte lach op haar gezicht.

Sommige kinderen klommen in een rap tempo de dertien meter hoge paal in om snel de bel bovenin een mep te geven. Net als bij de jeugdige klimmers was er ook in de avonduren veel publieke belangstelling.

Ieder jaar

Voor Richard Voets (49) was het de zevende keer dat hij de hoogte in klom. ,,Het ging goed, ik ben tevreden." Ook Van der Wijst deed zoals ieder jaar weer mee. Om eenmaal weer beneden hijgend te constateren dat ze buiten adem was. ,,Ik word oud, ik ben kei kapot."

Vincent Santos won ruim van zijn rivaal Joep en gooide er eenmaal boven een soort van overwinningskreet uit. Wat bij de toeschouwers de nodige hilariteit opleverde. Maar wat riep hij nou precies? Santos (26) lachend: ,,Ik riep 'komaan Joepje'. Ik heb hem aangemoedigd." En voor die ene klimmer die tergend moeizaam naar boven klom, was er van de presentator nog een welgemeend advies. ,,Geniet van het uitzicht."

Uitslag:

Jongens: Job van Osch, 8.28 seconden.

Meisjes: Eva Donkers 10.35 seconden.

Heren: Pieter van der Wijst 9.97 seconden.

Dames: Vera Dehu 10.35 seconden.