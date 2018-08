Klacht of subsidie gewenst in Meierijstad? Henk de Laat weet raad

Kan Wijbosch een glasbak terugkrijgen? Kan Meierijstad wat doen aan de rotzooi bij ondergrondse containers? Of: heeft Meierijstad subsidie over voor ons buurtfeest? Het is slechts een greep uit de vele vragen die buurtadviseur Henk de Laat van de gemeente op zich afgevuurd krijgt door burgers uit Schijndel. De Laat is buurtadviseur voor Schijndel, Olland en delen van Veghel en houdt sinds kort iedere woensdag een inloopochtend in 't Spectrum. Het is de bedoeling dat de spreekuren in Schijndel navolging krijgen in Veghel en Sint-Oedenrode.