Koerier (28) uit Den Dungen verongelukt op snelweg in België: 'We zijn er helemaal kapot van'

Kinderen en volwasse­nen op grote hoogte bij paalklim­men in Wijbosch

9 september SCHIJNDEL - Dat het jaarlijkse paalklimmen een onverminderd succes is, bleek zaterdag in Wijbosch tijdens de elfde editie van het ludieke evenement. Zo'n 43 kinderen en 48 volwassenen gingen met elkaar in de strijd om in de verschillende categorieën de eerste plaats van het WK paalklimmen te veroveren. ,,Tijdens de eerste edities moesten we nog leuren om deelnemers te krijgen", stelt Annemarie van der Wijst van de organisatie. ,,Maar dat is inmiddels aardig achterhaald."