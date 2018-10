Let's Play in Schijndel, het verwonderen is begonnen

,,Wow, nu ben ik een vliegtuig", roept Reggie (7) van basisschool De Heijcant in Schijndel. Hij staat naast zijn klasgenoot Daantje (8) te genieten in Let's Play, de innovatieve ontdekplek in Schijndel die deze donderdagochtend is geopend. Reggie en Daantje zijn in de centrale hal van Let's Play, ze dragen een tablet waarmee ze op een boek richten. Als zij bijvoorbeeld op een dinosaurus mikken, begint die ineens te bewegen op hun digitale scherm.

Het is een van de vele moderne snufjes in deze ontdekplek, die is bedoeld voor álle leerlingen van de Schijndelse basisscholen. ,,Op school moet je altijd leren, hier kun je spelen én leren", zegt Daantje.

Een half uurtje eerder opende onderwijswethouder Coby van der Pas van Meierijstad de ontdekplek officieel. Dat deed ze samen met directeur Maikel de la Cousine van basisschool 't Talent, de kartrekker van de ontdekplek. Uitgerekend op de verjaardag van De la Cousine ging Let's Play van start. ,,Een heel mooi cadeau ja", glundert hij.