Lichamen Brabantse militairen Jo Moonen en Cornelis van de Snepscheut liggen al bijna 70 jaar in Noord-Korea

De stoffelijke resten van onder meer twee Brabantse gesneuvelde militairen zijn nooit teruggekomen uit Korea. Mogelijk helpt de ontspanning tussen Noord-Korea en Amerika bij de repatriëring.

Dat hoopt onderzoeker Frank van Doorn (30) uit Schijndel. Hij werkt bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch aan de website brabantsegesneuvelden.nl.

Die website is gewijd aan de 1900 Brabantse militairen en verzetsstrijders die omkwamen of burgers die uit represaille werden gedood, vanaf 10 mei 1940 tot nu, de Nederlandse missie in Mali. Van Doorn hoopt van alle gesneuvelden uit Brabant een foto en hun 'levensverhaal' te kunnen achterhalen.

Vragen

De laatste dagen krijgt hij meer vragen en informatie binnen over de gesneuvelden in Korea. Dat komt omdat Noord-Korea de stoffelijke resten van - vermoedelijk - Amerikanen die tijdens de oorlog van 1950 tot 1953 zijn gesneuveld heeft terug gegeven aan Amerika. Daarop vroeg de Nederlandse Vereniging van Oud Korea Strijders (Voks) deze week aan premier Rutte om zich sterk te maken voor de terugkeer van de vijf gesneuvelde Nederlandse militairen die nooit zijn weergekeerd uit Korea.

Twee van hen komen uit Brabant. Het gaat om Jo Moonen uit Vlijmen en Cornelis van de Snepscheut uit Best. De Schijndelse historicus volgt de kwestie op de voet. ,,Moonen is als vermist opgegeven. Dus het is niet bekend waar hij gesneuveld is. De kans dat zijn stoffelijke resten worden gevonden, lijkt me uiterst gering."

Begraafplaats Busan

Mochten de stoffelijke resten van de vijf Nederlandse militairen ooit teruggegeven worden door Noord-Korea dan verwacht de BHIC-medewerker dat ze niet naar Nederland komen. Hij verwacht eerder dat ze dan terugkeren naar hun oude kameraden. ,,Bijzetting op het United Nations Memorial Cemetery in Busan in Zuid-Korea ligt dan meer voor de hand. Daar liggen meer Nederlandse militairen begraven die in de Korea Oorlog namens de Verenigde Naties vochten. De bekendste van hen is luitenant-kolonel Marinus den Ouden uit Oud-Gastel van het Regiment Van Heutsz die in 1951 stierf in Hoengsong."