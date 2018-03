Lintjesfeest Meierijstad blijft centraal

VEGHEL - Niet iedereen was vorig jaar blij met de nieuwe opzet van het lintjesfeest in Meierijstad. Toch gebeurt het dit jaar opnieuw centraal; op vrijdag 27 april op de Noordkade in Veghel.

'Omdat Samen één Meierijstad dé ambitie van het college is, is er ook een gezamenlijke reünie voor gedecoreerden in Meierijstad', melden burgemeester en wethouders in een persbericht. Dat 'samen' geldt volgens het college ook voor de rest van het Koningsdagprogramma in Meierijstad. Een overzicht van de activiteiten op Koningsdag volgt binnenkort.

Vorig jaar had de eerste centrale bijeenkomst van inwoners met een koninklijk lintje in het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode plaats. Alle gedecoreerden uit de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel kwamen hier bijeen. Vanwege de verwachte hoge opkomst werd de reünie in twee sessies gehouden. Er kwamen in totaal zo'n vijfhonderd mensen op af.

Met deze nieuwe opzet was niet iedereen even gelukkig. Zo was het volgens het Oranjecomité Schijndel niet voor herhaling vatbaar, zei voorzitter Hans Fassbender. Volgens hem kwamen er veel minder Schijndelaren op de reünie af dan het jaar ervoor, toen nog in Schijndel. ,,Ook duurde de bijeenkomst veel korter dan vorig jaar", zei Fassbender. Volgens hem moet je dit soort bijeenkomsten per dorp houden. Het college zegde een evaluatie toe. Die is dus in het voordeel van een centrale bijeenkomst in de gemeente gevallen.