Man doodgeschoten in woonwijk Schijndel

Schijndel­se vereniging Tutta La Forza gaat uitdagin­gen niet uit de weg

22 april SCHIJNDEL - Bohemian Rhapsody uitgevoerd met accordeons. Zondagmiddag waagde de Schijndelse accordeonvereniging Tutta La Forza zich er voor het eerst in het openbaar aan tijdens het goedbezochte jaarlijkse concert in De Vink in Schijndel. Het was een succes. „Wat is het toch heerlijk als het goed gaat”, vond de glunderende dirigent Marianne van Eeten. „Mijn complimenten voor jullie, orkestleden.”