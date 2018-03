Man met Pasen in de cel vanwege mishandeling (ex-)partner

Hardcore die je haar föhnen kan

12:23 SCHIJNDEL - Een ouderwets stukje speedrock mag in Schijndel niet ontbreken, want wat zou Paaspop zijn zonder scheurende gitaren? Aan de veteranen van Zeke de eer om de vrijdagavond af te sluiten op de Jack Daniel's stage. De vrijdag is in verhouding vaak de rustigste dag van het festival, maar als hun optreden om middernacht begint is de zaal nog niet eens halfvol.