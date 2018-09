Meierijstad kan vele klachten niet aan

Meldingen van burgers binnen vier weken opgelost hebben. Dat is het streven van de gemeente Meierijstad, maar dat lukt bij lange na niet. ,,We krijgen ongelooflijk veel vragen en meldingen over verkeer en openbare ruimte", zegt wethouder Harrie van Rooijen (VVD, openbare ruimte). ,,Iedereen doet ontzettend zijn best. Maar er vallen te veel gaten, dat erkennen we." Meierijstad krijgt 15.000 tot 18.000 meldingen per jaar. Maar lang niet al die meldingen betreffen klachten of gebreken, benadrukt een woordvoerder van de gemeente. De meldingen kunnen over afvalinzameling gaan, maar ook over onder meer bestrating, riolering of illegale zaken.