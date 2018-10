Meierijstad krijgt aanjagers voor kunst

Kunst in Meierijstad? Dan gaat het toch vooral om Schijndel, de plaats die vol staat met kunstwerken in de openbare ruimte? Met een kunstcollectie waar menig museum jaloers op kan zijn met werken van topkunstenaars als Joan Miró, Carel Willink, Marc Chagall en Karel Appel. En met internationale aandacht voor de Glazen Boerderij van de in Schijndel geboren en getogen architect Winy Maas.

Ho even, vlak ook Sint-Oedenrode niet uit als het gaat om kunst in de buitenlucht. Zo reageren Joost van Dijk (50) en Harrie van den Brand (68) van de Kunststichting Sint-Oedenrode. En van de Kunststichting Meierijstad in oprichting. ,,In Schijndel is kunst zeer prominent aanwezig, maar wij zijn ook heel trots op de kunstwerken die in Sint-Oedenrode staan", zegt voorzitter Joost van Dijk. Secretaris Harrie van den Brand vult hem aan: ,,Alleen al de bruggen van Floris Alkemade, de rijksbouwmeester die in ons dorp woont. Of de Uitkijktoren van Lucas Lenglet aan de Boskantseweg. En heel veel wandelpaden met kunst.”