Meierijstad ontvangt bewijs van ‘eerlijke handel’

Fairtrade-producten niet lekker? Voorzitter Arthur Rijken en penningmeester Marianne Bruin kennen de vooroordelen. ,,Proef maar eens hoe lekker een reep van Tony's Chocolonely is", reageert Bruin. ,,Ook dat is Fairtrade. Mensen denken ook vaak dat Fairtrade-producten duurder zijn, maar dat is in de meeste gevallen een fabeltje.”

Rijken en Bruin moesten de afgelopen jaren heel wat vooroordelen wegnemen bij hun ‘strijd’ om het predicaat Fairtrade (eerlijke handel) te verdienen voor Meierijstad. De voormalige gemeente Schijndel was al sinds 2011 Fairtrade, Veghel en Sint-Oedenrode niet. Nu Meierijstad bijna twee jaar bestaat, heeft de stichting het voor elkaar. Op maandag 17 december komt de landelijke stichting Fairtrade naar Sint-Oedenrode om het certificaat uit te reiken aan Meierijstad. ,,De afgelopen jaren hebben we zo'n 120 winkels, bedrijven, scholen en andere organisaties bereid gevonden om Fairtrade-producten in te kopen", zegt Rijken.