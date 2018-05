Meierijstad start proef met inburgeren op werkvloer

Tien statushouders uit Meierijstad neem deel aan het nieuwe programma waarin zij gelijktijdig werken en de Nederlandse taal leren . Na afloop van dit programma hebben de statushouders hun inburgeringsexamen behaald, zo werd maandagmiddag bekend gemaakt in kringloopbedrijf Het Goed in Schijndel. Hier starten de eerste inburgeraars op de werkvloer in het textielsorteercentrum.

,,Nu gaat het nog om een pilot, maar als de aanpak aanslaat, willen wij veel meer vergunninghouders op deze manier gaan begeleiden", aldus Ester van Heugten, projectcoördinator vergunninghouders bij WSD. Wethouder Menno Roozendaal (PvdA, werk, jeugd en cultuur) van Meierijstad heeft veel vertrouwen in het project. Hij hoopt dat de aanpak kan bijdragen aan een betere inburgering in Nederland. Recent onderzoek laat zien dat van de 27.000 asielzoekers die in 2014 in Nederland arriveerden, na anderhalf jaar slechts 4 procent een baan had gevonden. En na 2,5 jaar 11 procent. ,,Een van de redenen die vaak genoemd worden is dat inburgeren en werk slecht te combineren zijn. Waardoor er weinig mensen aan het werk komen en vaak inburgeringsexamens niet worden gehaald", stelde wethouder Menno Roozendaal. ,,Reden voor Meierijstad om voor deze innovatieve andere aanpak te kiezen."