Meierijstad steekt koppen bij elkaar voor migranten

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeenteraad in in april of mei 2019 een voorstel voor huisvesting van migranten krijgt voorgelegd. Vorige week werd via het Brabants Dagblad al bekend dat het college van B en W mogelijk grootschalige huisvesting van migranten wil combineren met een grote vrachtwagenparkeerplaats in Veghel. Dit wordt onderzocht.

Volgens B en W is een integrale aanpak nodig voor de huisvesting van de vele arbeidsmigranten in Meierijstad. Meerdere organisaties zijn uitgenodigd voor een projectgroep: Platform Ondernemend Meierijstad (POM), de Zuid-Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), uitzendorganisaties als Otto Workforce en Hobij, de politie, platform woon- en leefomgeving en beleidsmedewerkers van de gemeente.