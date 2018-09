Meierijstad: wonen bij geiten mag nu wel

VIDEO Oudere werknemers in Brabant uitgeblust? Niks ervan!

14:41 DEN BOSCH/VEGHEL - Meer dan de helft van het aantal werkzoekenden in Noordoost-Brabant is ouder dan 50 jaar. Een regionaal project moet hier verandering in aanbrengen. ,,Als werkgevers over leeftijd beginnen, houdt het voor mij op."