Meierijstad zingt voor 'engeltjes' in Zuid-Afrika

De Schijndelse maakte in 2016 kennis met de oprichtster van het kinderdagverblijf, Liezl Mathews, tijdens het vrijwilligerswerk dat ze in Zuid-Afrika deed via Activity International. Ze werd geraakt door alle armoe en ellende en organiseerde vorig jaar een benefietdag voor het dagverblijf waar inmiddels dagelijks zo'n 120 kinderen verblijven. ,,We hielden 2500 euro over, gewoon te weinig", stelt Van de Zande die in maart van dit jaar de stichting Angels for Little Angels in het leven riep. ,,Dat geld is om de klaslokalen op te knappen en om een veilige speelplaats te creëren. De kinderen daar zijn veelal besmet met HIV en daardoor kwetsbaar voor wondjes", vertelt Van de Zand.