Meierijstad zoekt andere oplossing voor kattenoverlast

Moedeloos worden ze ervan, bewoners van de omgeving van winkelcentrum De Boekt in Veghel-Zuid. Sinds vorig jaar hebben ze heel veel last van katten van nieuwe bewoners die in de wijk kwamen wonen. 'Deze katten zijn bijna altijd van huis en zwerven door de wijk waar ze overlast veroorzaken door poepen in de voortuinen van andere mensen en het vangen en doden van vogels', schreef de wijkraad van Veghel-Zuid namens boze buurtgenoten in een brief aan de gemeenteraad van Meierijstad. Met het verzoek om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Hierin staat opgenomen dat honden aangelijnd moeten zijn en dat hondenpoep opgeruimd moet worden door hun baasjes. 'Dit zou ook voor katten moeten gelden', aldus de wijkraad.