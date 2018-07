Milon verhuist van Schijndel naar Veghel en groeit met 20 medewerkers

Milon is een onderzoeks- en adviesbureau met experts in bodem, bouwstoffen, ruimte en milieu. Het bedrijf van directeur Patrick Trikels is nu gevestigd aan de Rembrandtlaan 4 in Veghel, langs de Zuid-Willemsvaart. ,,Het is prachtig dat we ons nieuwe onderkomen in de gemeente Meierijstad gevonden hebben", zegt Trikels.