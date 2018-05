Mini festival 'Fier op Vrijheid' in Wijbosch

,,Het festival wordt gehouden als afsluiting van het Salon seizoen", aldus de L'Or. De kunstenares kwam in contact met Monic van der Heijden van Dichterbij en vernam van de droom van de kunstenaars. De L'Or: ,,We hebben de droomwens samengebracht met de afsluiting. Om kunst en vrijheid te verbinden." Om er enthousiast aan toe te voegen dat Schijndel kunstminnend is en er van alle kanten medewerking was. ,,We zijn omarmd door Schijndel, ik was er super blij mee, het heeft me echt ontroerd." Het speciale festival, officieel geopend door wethouder Eus Witlox van Meierijstad, bood plaats aan een expositie, open podium en muziek, met daarnaast een verkooptentoonstelling voor de droomwens van de kunstenaars.

Alle kunstwerken waren te bezichtigen op het terrein van Casa del Arte met als blikvanger diverse indrukwekkende schilderijen. De 59-jarige Marianne exposeerde haar tekeningen en was druk bezig met een nieuwe schets. Links een aantal zonnen, rechts een paar wolken. En ja, ze was bijna klaar met haar tekening. Sandra (51) en Maartje (45) waren zichtbaar in hun nopjes met hun kunstwerken: schalen, vogelhuisjes, totempalen en diverse snuisterijen. Sandra vond de spullen leuk om te maken en volgens Maartje was het niet zo moeilijk om de kunst te maken. Begeleidster Monic: ,,We doen het stap voor stap. Altijd op dinsdag in het Spectrum. Want waar willen we naar toe Maartje?" Het antwoord was niet moeilijk: ,,Met de bus naar het museum."