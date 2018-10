Duitse kruizen krijgen in Ysselsteyn steeds meer een gezicht

16 oktober YSSELSTEYN - Schijndel, Wijbosch, Eerde, Sint-Michielsgestel en Boxtel. Het lag er in oktober 1944 bezaaid met provisorische veldgraven vol gesneuvelde Duitsers. Nu liggen ze netjes op een rij in Ysselsteyn. Daar zoeken steeds meer Duitse families, de schaamte eenmaal voorbij, naar de historie van hun vader, oom of opa.