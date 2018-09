Nachtelijke klusser zorgt voor geluidsoverlast in Schijndel, politie stuurt hem naar bed

Tien au­to-inbraken in twee nachten tijd in Schijndel en Sint-Oedenrode

20 september SINT-OEDENRODE/SCHIJNDEL - In de buurdorpen Schijndel en Sint-Oedenrode is deze week in twee nachten tijd in ten minste tien auto's ingebroken. In alle gevallen werd de navigatie en/of de airbag gestolen. Dat meldt de wijkagent, die getuigen oproept om zich te melden.