Niet iedereen in Meierijstad kan Omroep Meierij in januari volgen: zender stoeit nog met Ziggo

De omroep wil in de loop van januari starten met de eerste uitzendingen op radio en tv. Eijkemans: ,,De precieze datum weten we nog niet. Het hangt ervan af wanneer we onze licentie ontvangen van het Commissariaat voor de Media.”

Ziggo

Vóór de eerste uitzendingen heeft het bestuur van de omroep nog wel wat flinke hobbels te nemen. Met tv-aanbieder Ziggo is nog geen overeenstemming bereikt over het uitzenden van Omroep Meierij (OM). Eijkemans: ,,Het gaat om een technisch probleem. Meierijstad is zo groot dat Ziggo drie knooppunten heeft hier, Schijndel krijgt de uitzendingen via Den Bosch, Sint-Oedenrode via Eindhoven en Veghel via Uden. Ziggo krijgt het nog niet voor elkaar om alles op elkaar af te stemmen. En ze zijn er nog niet uit wat eventuele extra kosten zijn.” Bij aanbieder KPN speelt dit probleem niet. OM is ook met de lokale zender DTV in gesprek over het aanbieden van tv-uitzendingen.