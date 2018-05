Nieuwe tarieven moeten nog 'landen' bij sportclubs in Meierijstad

Kinderen van omgekomen José Tax na bizar ongeluk: 'Welke onbenul contro­leert zijn moeren nou niet?'

14 mei SCHIJNDEL/DEN BOSCH – Het stoort de nabestaanden van de omgekomen José Tax (73) uit Schijndel enorm dat de verdachte hen helemaal niet heeft benaderd na het trieste ongeluk. De emoties liepen maandagochtend in de rechtbank in Den Bosch dan ook hoog op. ,,Die harteloze klootzak had niet eens het fatsoen om ons te condoleren.”