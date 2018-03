Omroep Meierij van start met twee uur durende uitzending

SCHIJNDEL - Zaterdag was het zo ver: hét startschot voor Omroep Meierij. Na maanden van proeftijd kon eindelijk het echte werk beginnen. Het Spectrum in Schijndel was de locatie voor de kickoffuitzending uitzending van OM (Omroep Meierij). Het twee uur durende programma werd zondag uitgezonden.

Er werd bewust niet voor een live uitzending gekozen, zodat er, mocht het nodig zijn, nog aan gesleuteld kon worden. ,,We hebben flink ons best gedaan om er iets leuks van te maken", vertelde Hans Fassbender van OM aan de vele belangstellenden. De eerste gasten in de uitzending waren Bart Eijkemans, voorzitter van OM, wethouder Menno Roozendaal van Meierijstad en Marjo L'Homme, adjunct hoofdredacteur bij Omroep Brabant.

Sinterklaasintocht

Presentator Michiel Bakker uit Sint Oedenrode ging meteen over tot de actualiteit. ,,De intocht van sinterklaas wil de VVD graag in Veghel?" zo polste Bakker de wethouder. Maar volgens Roozendaal heeft wethouder Harry van Rooijen van de VVD te kennen gegeven dat hij er eerst rustig over wil denken.

Bakker switchte meteen over naar Eijkemans om over de nieuwe omroep te praten. De voorzitter: ,,We hebben de afgelopen maanden gewerkt om de organisatie professioneler te maken." L'Homme wees erop dat een lokale omroep ontzettend belangrijk is. ,,Als dan zo'n initiatief wordt genomen, zijn we blij om een helpende hand te bieden. Voor ons is het belangrijk dat de mensen in Brabant goed geïnformeerd kunnen worden."

Phoenix Cultuur

De adjunct was van mening dat Omroep Brabant belang heeft bij lokale omroepen. ,,Zoals bijvoorbeeld bij Paaspop. We kunnen dingen uitwisselen." In gesprek met burgemeester Kees van Rooij merkte Bakker op dat de burgervader precies honderd dagen in functie is. En informeerde naar zijn indruk van Meierijstad. ,,Een prachtige gemeente", klonk het gemeend. ,,Het voelt vertrouwd. Ik dacht dat dat langer zou duren, maar ik ben in een warm bad terecht gekomen." Het vele reizen zorgde voor een tegenvaller. ,,Ik woon nog in Horst."