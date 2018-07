Ook geen vuurwerk op kermis Schijndel door droogte

Kunstwerk in raadzaal Meierij­stad onthuld

5 juli SINT-OEDENRODE - En nu afwachten of het werkt. In de raadzaal van Meierijstad in Sint-Oedenrode werd donderdagavond het kunstwerk 'Zodat we elkaar verstaan' onthuld. Dit werk van vilt moet bijdragen aan betere akoestiek in de zaal.