Ook vader van verdachte aangehouden voor moord op Daan Hoefs in Schijndel

Wat die hulp behelst, wil de politie niet zeggen. Tijdens een eerste zitting in de rechtbank werd duidelijk dat de verdachte, de 29-jarige Mark van S., werd gechanteerd en bedreigd door Hoefs. Omdat hij geen andere uitweg meer zag, besloot Van S. een vuurwapen te kopen. Op de zitting werd ook duidelijk dat het betreffende wapen nog steeds zoek is. De verdachte wilde daar niks over zeggen.

Vuurwapen

Vader van S. is vorige week maandag aangehouden. Dat gebeurde in Grave, waar zijn zoon in het Huis van Bewaring zit. Na de arrestatie doorzocht de politie het huis. Of daarbij het wapen is gevonden, wil de politie niet zeggen.