Organisaties Meierijstad wachten met smart op nieuwe subsidies

,,Dit is bijzonder lastig bij het opstellen van een begroting." Dit is het antwoord van voorzitter Erik Huijbregts van dorpshuis De Loop'r in Olland op de vraag hoe het is om nog altijd geen helderheid te hebben over de subsidies in 2019. De gemeente Meierijstad moet vóór 1 januari 2019 de subsidies in de sectoren cultuur en sociaal domein harmoniseren, de tijd begint dus te dringen. Huijbregts: ,,Ik begrijp nu dat het college onderscheid wil maken tussen dorpshuizen die wel of niet in het bezit zijn van de gemeente. De Loop'r is eigendom van woningcorporatie Woonmeij, dus wij zouden mogelijk minder subsidie ontvangen. Ik zou dat vreemd vinden, want je stopt toch geen gemeenschapsgeld in stenen, maar in activiteiten?"