Ouderen op de Schijndelse kermis: Een oliebol, een visje of toch een ijsje?

SCHIJNDEL - Onder het motto 'Ouderen in het zonnetje' waren bewoners van het Mgr. Bekkershuis, Huize Barbara en Dichterbij gisteren op de kermis in Schijndel. Op uitnodiging van de gemeente, de kermisexploitanten en Schijndel Events genoten de vele ouderen van een ijsje, snoep, een oliebol of visje. Om daarna in de grote tent bij het Spectrum met hun begeleiders en vrijwilligers nog na te genieten van diverse optredens van Schijndelse artiesten.

Herrie

Adrie (84) verorberde een Hollandse nieuwe. ,,Lekker ja. En ik heb ook een ijsje op, goei ijs. Het is goed verzorgd hier. Nu nog afwachten wat er in de tent te doen is." Maria (86) was met haar scootmobiel. ,,Lopen gaat niet meer." Haar oliebol smaakte goed. ,,Ik ken ze, heb die gisteren ook al geproefd." Sommigen vonden het bezoek echter minder leuk. ,,Een hoop herrie hier", was de 81-jarige Annie van mening. Na een afkeurende blik: ,,Wel leuk om even over de kermis te lopen, maar niet met al die herrie." Ook Riet toonde zich een enthousiast bezoekster. ,,Ik heb de kermis nooit leuk gevonden. Daar had je vroeger geen geld voor. En we woonden achteraf, dus kwam het er niet van." Na een korte pauze: ,,Ik ben 84, da meude wel weten."

Oliebol